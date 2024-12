South of Midnight mostra alcune fasi platform in un breve gameplay

Quest'ultima nel video viene utilizzata in combinazione con un qualche tipo di attivazione energetica: la protagonista lancia una sorta di proiettile che illumina determinati tipi di piattaforme prima di atterrarci sopra, evitando così di cadere in acqua.

Compulsion Games ha pubblicato sui social un breve gameplay di South of Midnight in cui vengono mostrate alcune delle fasi platform che ci troveremo ad affrontare nel gioco, in arrivo nel corso del 2025 su PC e Xbox Series X|S.

A quando una nuova presentazione?

Come ricorderete, un presunto insider ha parlato del mese di uscita di South of Midnight, dicendo che sarebbe stato annunciato ufficialmente durante l'ultima edizione dei The Game Awards, ma sappiamo che non è accaduto nulla di tutto questo.

Per il momento, dunque, il nuovo titolo sviluppato da Compulsion Games non ha ancora una data di uscita al di là di un generico 2025 e non sappiamo quando verrà fatto un annuncio in proposito: magari già all'inizio del prossimo anno? Staremo a vedere.