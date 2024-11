Horizon Forbidden West su PS5 Pro ha la grafica migliore che si sia mai vista su console, dice Digital Foundry

Horizon Forbidden West su PS5 Pro può contare sulla grafica migliore che si sia mai vista su console, praticamente alla pari di un PC high-end: lo ha detto John Linneman, una delle colonne di Digital Foundry, durante la video recensione della nuova console Sony.

"Credo che siano riusciti a ottenere la miglior qualità visiva che ho mai riscontrato in un gioco per console", ha detto Linneman. "È così bello. Se consideriamo la densità degli elementi grafici e la quantità di dettagli che possiedono, nonché il modo in cui questi dettagli vengono resi sullo schermo, in una maniera così pulita e attraente... onestamente, è qualcosa di incredibile."

"È davvero, davvero bello da vedere. Sembra di star giocando su di un PC high-end dopo aver attivato tutti i possibili effetti e i preset più alti: è questa l'entità dei miglioramenti che percepisco nel caso di Horizon Forbidden West. È sbalorditivo. E ci sono così tanti dettagli granulari sulla distanza: l'erba, le rocce e tutto il resto."

"Si tratta di un gioco visivamente molto denso e su PS5 Pro gli viene resa giustizia in una maniera che le modalità grafiche originali non potevano permettersi, specialmente la modalità prestazioni: anche la corrispondente opzione sulla nuova console si spinge molto oltre. Direi che, fra tutti i titoli che abbiamo testato, Forbidden West possiede la migliore qualità visiva."

"Stranamente è ancora presente una modalità fedeltà su PS5 Pro che risulta leggermente migliore dal punto di vista del dettaglio grafico, ma penso davvero che non fosse necessario implementarla visto che la modalità prestazioni si avvicina parecchio a quello stesso risultato."