Sony annuncia la lista ufficiale dei giochi migliorati per PS5 Pro disponibili al lancio della console

Ci sono comunque alcune strane omissioni e altre presenze alquanto inattese , come vediamo in seguito, dunque dobbiamo probabilmente prendere questa lista come una sorta di selezione, o esempio di quello che potremo trovare sulla nuova console.

In questo caso si tratta di una comunicazione che arriva direttamente da Sony attraverso il suo canale standard, dunque la riportiamo, ma è chiaro che si tratta di una lista parziale, forse da associare ai giochi che saranno disponibili come già "Enhanced" al lancio di PS5 Pro, che ricordiamo avverrà questa settimana, il 7 novembre.

Con un nuovo post sul blog di PlayStation, Sony ha annunciato una prima lista ufficiale di giochi migliorati per PS5 Pro che saranno disponibili al lancio della nuova console , curiosamente più ristretta rispetto a quella che è emersa in maniera non ufficiale in questi giorni.

Una lista ristretta

Quelli riportati sono una cinquantina di giochi, che non sono pochi ma sarebbero comunque una quantità minore rispetto ai circa 90 che sono emersi in precedenza attraverso fonti non ufficiali, dunque non va presa probabilmente come lista esaustiva.

La confezione di PS5 Pro

In ogni caso, questa è la lista dei giochi migliorati per PS5 Pro in base a quanto riferito da Sony:

Alan Wake 2

Albatroz

Apex Legends

Arma Reforger

Assassin's Creed Mirage

Baldur's Gate 3

Call of Duty: Black Ops 6

EA Sports College Football 25

Dead Island 2

Demon's Souls

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Dragon's Dogma 2

Dying Light 2 Reloaded Edition

EA Sports FC 25

Enlisted

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

Fortnite

God of War Ragnarök

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn Remastered

Kayak VR: Mirage

Lies of P

Madden NFL 25

Marvel's Spider-Man Remastered

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Marvel's Spider-Man 2

Naraka: Bladepoint

NBA2K 25

No Man's Sky

Palworld

Paladin's Passage

Planet Coaster 2

Professional Spirits Baseball 2024-2025

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Star Wars: Jedi Survivor

Star Wars: Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited: Solar Crown

The Callisto Protocol

The Crew Motorfest

The Finals

The First Descendant

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

Until Dawn

War Thunder

Warframe

World of Warships: Legends

Stranamente mancano alcuni titoli praticamente già confermati, come Gran Turismo 7, mentre ne vengono aggiunti altri non riferiti in precedenza, come Call of Duty: Black Ops 6, dunque attendiamo eventuali delucidazioni al riguardo.

Nel frattempo, vi rimandiamo al nostro unboxing della confezione italiana, con dettagli e informazioni sui contenuti e la console.