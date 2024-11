Death Note Killer Within si mostra con un trailer su come giocare

Il nuovo trailer di Death Note Killer Within ci spiega come si gioca con l'interessante tie-in basato sull'opera di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata, che sarà disponibile a partire da domani su PC e PlayStation.

Nel caso delle console Sony, peraltro, il gioco potrà essere scaricato senza costi aggiuntivi per gli abbonati a PlayStation Plus, come parte della line-up dei titoli di novembre destinati a tutti gli utenti in possesso di una sottoscrizione al servizio.

Torniamo però al gameplay, che si basa sulla competizione di due squadre: una è quella di Kira, il possessore del Death Note che vuole ripulire il mondo dai criminali a modo suo, scrivendo appunto il loro nome nel quaderno degli Shinigami per condannarli a morte.

L'altra squadra è guidata da L, il geniale investigatore incaricato di individuare e arrestare Kira, cercando di scovare gli indizi necessari per portare a termine l'obiettivo prima che la sua potenziale preda scopra il suo vero nome e possa dunque scriverlo nel Death Note.

La partita utilizza delle strane pedine che rappresentano i vari personaggi ed è inevitabilmente caratterizzata da risvolti strategici in grado di aggiungere un certo grado di profondità a questa esperienza.