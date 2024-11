Samsung Galaxy Book4 Edge 14" disponibile su Amazon Italia in sconto

Il Samsung Galaxy Book4 Edge, con display da 14 pollici e processore Snapdragon Elite X, è disponibile su Amazon Italia a un prezzo scontato di 1.099,00 € rispetto al prezzo originale di 1.699,00 €, con un risparmio del 35%. Questo laptop versatile e innovativo, parte della serie Galaxy, è dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 120 Hz e 16GB di RAM , rendendolo perfetto per chi cerca efficienza e fluidità nelle attività quotidiane. Puoi trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Venduto e spedito da Amazon, il Galaxy Book4 Edge gode di spedizione rapida e reso gratuito fino al 15 gennaio 2025. Un'offerta vantaggiosa per chi cerca un laptop potente con uno sconto considerevole.

Design sottile e tecnologia AI integrata

Il Galaxy Book4 Edge è pensato per la mobilità: sottile, leggero e con una batteria che dura fino a 18 ore, è un compagno di lavoro e svago ovunque ti trovi. Equipaggiato con funzioni di intelligenza artificiale avanzate e il supporto di Galaxy AI Copilot, permette di aumentare la produttività anche offline.

Lo strumento Recall.

Questo laptop è dotato di 2 porte USB 4.0 veloci, una porta HDMI 2.1 e un ingresso cuffie/microfono, rendendolo versatile per tutte le esigenze di connessione. Il display AMOLED 2X offre immagini vivide e riduce la luce blu, ideale per lavorare senza affaticare la vista. La combinazione tra design, portabilità e specifiche avanzate rende il Galaxy Book4 Edge una scelta eccellente per chi desidera un dispositivo potente e flessibile.