Microsoft e Sony, un accordo su Activision sarebbe ancora lontano

Un accordo fra Microsoft e Sony in merito all'acquisizione di Activision Blizzard da parte della casa di Redmond sarebbe ancora lontano, stando ad alcune persone vicine alla situazione, che ne hanno discusso con la redazione di GamesIndustry.biz.

Come senz'altro ricorderete, nel primo pomeriggio si è parlato del fatto che Microsoft e Sony stanno collaborando per trovare una soluzione per l'acquisizione di Activision, ma nonostante le buone intenzioni pare che le parti siano ancora distanti.

Inutile dire che l'incontro attualmente in corso a Bruxelles potrebbe essere decisivo per le sorti dell'intera operazione, e per come si sono messe le cose è probabile che Sony stia provando a ottenere il massimo possibile da un eventuale accordo.

Fra le altre aziende che verranno ascoltate nell'ambito del medesimo appuntamento ci sono la stessa Activision Blizzard ma anche Google, NVIDIA e altre parti interessate, nonché alcuni esperti del settore videoludico.

Al momento l'acquisizione sta incontrando ostacoli tanto in Europa quanto nel Regno Unito e negli Stati Uniti: bisognerà capire se Microsoft riuscirà in qualche modo a ricucire e convincere "con le buone" le varie commissioni o se sarà costretta a una battaglia legale che potrebbe essere potenzialmente lunga e complessa.