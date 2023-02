Like a Dragon 8: un video ci mostra il motion capture e ci svela da quanto è in sviluppo il gioco

SEGA ha pubblicato un nuovo documentario in stile "Dietro le quinte" dedicato a Ryu Ga Gotoku Studio. In questo primo episodio il team svela qualche nuovo dettaglio su Like a Dragon 8, nuovo capitolo della saga nota in occidente come Yakuza. Tra i vari dettagli viene svelato che il gioco è in sviluppo da dicembre 2021.

In tale mese, il director Masayoshi Yokoyama e altri membri dello staff hanno ultimato la storia del gioco e il team ha immediatamente iniziato a registrare la motion capture per Like a Dragon 8. Nel gennaio 2022 è iniziato il processo di registrazione del doppiaggio, dopo la conclusione delle performance capture preliminari. A seguire, si è passati al facial capture, sempre con lo stesso cast.

Questo primo episodio permette di vedere in che modo Ryu Ga Gotoku Studio lavora con i suoi attori e in che modo introduce le performance capture all'interno dei propri giochi e precisamente in Like a Dragon 8. Yokoyama stesso si è occupato del procedimento.

Ricordiamo che Like a Dragon 8 è stato svelato nel settembre 2022, ma in realtà Ryu Ga Gotoku Studio non ha ancora deciso in modo definitivo quale sia il nome del gioco: qui potete vedere delle varianti.

La produzione del gioco comunque procede ed la data di uscita è per ora fissata per il 2024.