Like A Dragon 8 non è il nome definitivo del prossimo Yakuza, ecco le varianti pensate dagli autori

Ryu Ga Gotoku Studio ha svelato in una nuova intervista che il nome di Like a Dragon 8, ovvero il seguito di Yakuza Like a Dragon, potrebbe non essere quello finale. Il team non ha scelto il titolo definitivo e ne ha indicati altri possibili.

L'informazione è stata condivisa con Automaton Media durante il Tokyo Game Show 2022. Masayoshi Yokoyama, capo di Ryu Ga Gotoku Studio, ha affermato che il gioco è stato presentato con il nome Like a Dragon 8, ma il team non ne è ancora certo.

Secondo quanto rivelato nell'intervista, RGG Studio potrebbe anche optare per delle varianti, come ad esempio Yakuza Like a Dragon 2 o semplicemente Like a Dragon 2. Yokoyama ha rivelato che lo Ryu Ga Gotoku Studio finisce tradizionalmente per osservare le reazioni degli utenti ai nomi dei suoi nuovi giochi, prima di deciderli.

In effetti, lo sviluppatore ha già pensato di cambiare il nome della serie in passato. Yakuza: Like a Dragon ha adottato il titolo della serie giapponese come sottotitolo in occidente e, sebbene Ryu Ga Gotoku Studio avesse già preso in considerazione l'idea di cambiare il nome di Yakuza all'estero dopo che la serie aveva acquisito maggiore popolarità, ha deciso di lasciarlo inalterato fino ad ora.

Ricordiamo infine che ci sono altri giochi in arrivo titolati come "Like a Dragon". Parliamo di Like a Dragon Ishin - remake dello spin-off a tema samurai giapponesi - e il più elaborato Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, che è posizionato tra Yakuza 6 e Yakuza Like a Dragon.