Like a Dragon: Infinite Wealth per PS5 e Xbox è in fortissimo sconto su Amazon: è una offerta a tempo

Che gioco è Like a Dragon: Infinite Wealth

Like a Dragon: Infinite Wealth è il seguito di Yakuza: Like a Dragon. Potete considerarlo come una sorta di capitolo 8 della saga di Yakuza o come il secondo capitolo della nuova serie. Si tratta di un gioco di ruolo a turni, invece di un gioco d'azione in tempo reale. Il protagonista è Ichiban, che vive una nuova avventura alle Hawaii. Dalla sua avrà anche il vecchio protagonista della serie, Kiryu.

Il sistema di combattimento si basa sui "Job", ovvero le classiche classi da GDR occidentale che sono qui rivisitate come dei veri lavori che i personaggi possono ottenere. Ogni "Job" ha le proprie abilità uniche, un nuovo tipo di arma e una propria estetica. Potete leggere la nostra recensione di Like a Dragon: Infinite Wealth qui.