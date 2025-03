Gli utenti di Firefox sono furiosi con Mozilla: c'è il dubbio che inizi a vendere i dati

Come se non bastasse, Mozilla ha anche rimosso completamente una sezione delle sue "Firefox FAQs" che includeva la promessa di non vendere mai i dati degli utenti .

Mozilla ha pubblicato un documento per i "Termini di utilizzo" di Firefox, una novità assoluta per il browser open-source. Potrebbe sembrare una cosa normale, ma i termini d'uso includono una sezione che sembra dare a Mozilla il permesso di utilizzare i dati dell'utente , tra cui "una licenza non esclusiva, esente da royalty e valida in tutto il mondo, allo scopo di fare ciò che l'utente richiede con i contenuti inseriti in Firefox".

La dichiarazione di Mozilla e i dubbi degli utenti

Molti utenti di Firefox si sono adirati per questo apparente cambiamento nella posizione di Mozilla sulla privacy dei dati. Mozilla ha aggiornato il suo post sul blog che annunciava l'aggiornamento nel tentativo di calmare gli utenti, affermando: "Abbiamo visto un po' di confusione sul linguaggio relativo alle licenze, quindi vogliamo chiarirlo. Abbiamo bisogno di una licenza per poter rendere possibili alcune delle funzionalità di base di Firefox. Senza di essa, ad esempio, non potremmo utilizzare le informazioni digitate in Firefox. NON ci conferisce la proprietà dei vostri dati o il diritto di utilizzarli per scopi diversi da quelli descritti nell'informativa sulla privacy".

Una variante del logo di Firefox

Non tutti sono però convinti di questa affermazione. Ad esempio un utente di Reddit ha scritto: "la gente non è arrabbiata per la mancanza di trasparenza, vuole solo usare un browser che non raccolga e distribuisca i propri dati. Non sono un avvocato, ma ad esempio sembra che abbiano la licenza di distribuire i dati senza contestazioni".

Gli utenti di Firefox sono anche preoccupati di cosa Mozilla possa fare esattamente con i loro dati entro i limiti piuttosto vaghi di "una licenza non esclusiva, esente da royalty e valida in tutto il mondo". La spiegazione più ovvia è una sorta di funzione IA per Firefox.

