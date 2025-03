WhatsApp introduce le foto adesivo per gli stati: una novità in stile Instagram

Quando arriverà per tutti gli utenti?

Al momento, la funzione è in fase di test per un numero ristretto di utenti iscritti al programma beta di WhatsApp per Android. Come spesso accade, potrebbe volerci del tempo prima che venga rilasciata in modo ufficiale per tutti gli utenti. Meta potrebbe apportare ulteriori miglioramenti o modifiche basate sul feedback raccolto in questa fase iniziale.

I temi della chat su WhatsApp

Non ci sono ancora dettagli precisi sulla data di rilascio della funzione nella versione stabile dell'app, né su eventuali ulteriori modifiche prima della distribuzione globale. Tuttavia, con WhatsApp sempre più orientata ad ampliare le opzioni creative per gli aggiornamenti di stato, è probabile che nei prossimi mesi vedremo altre novità che arricchiranno ulteriormente l'esperienza d'uso dell'app di messaggistica più popolare al mondo.