Naoki Yoshida non è più nel consiglio di amministrazione di Square Enix, che succede al director di FF14?

Non ci sono comunicazioni specifiche sulla questione, ma è improbabile che la manovra sia vista come una sorta di bocciatura per Yoshida, che rimane comunque un elemento chiave all'interno di Square Enix, soprattutto nei ruoli operativi.

Non è chiaro se Yoshida sia stato rimosso in maniera forzata o abbia dato le dimissioni da tale ruolo, ma è più probabile la seconda ipotesi, considerando la personalità del director di Final Fantasy 14 e producer di Final Fantasy 16, sempre molto più interessato allo sviluppo effettivo dei videogiochi piuttosto che all'amministrazione del business.

Preferisce sviluppare giochi

Naoki Yoshida è diventato executive officer nel 2015 presso Square Enix, ed è stato poi promosso a executive director nel 2018, ma sembra che dal 27 febbraio 2025, data in cui è avvenuta la riorganizzazione con vari cambiamenti ai vertici della compagnia, questi non rientri più nel top management del publisher.

Naoki Yoshida

Yoshida viene ora menzionato solo come executive officer, dunque di fatto una sorta di passo indietro rispetto alla posizione coperta negli anni precedenti, ma è possibile che questo spostamento sia avvenuto su sua richiesta, in attesa di ulteriori chiarimenti.

In un'intervista alla testata olandese NRC, nel 2023, Yoshida riferiva di non voler far parte del consiglio di amministrazione: "è molto più divertente sviluppare giochi", aveva affermato in quella occasione, affermazione ribadita peraltro anche in altri contesti.

Pare che Yoshida abbia anche tentato di dare le dimissioni dal ruolo di executive director alcuni anni fa, ma che Square Enix non l'abbia consentito, ma è possibile che con il recente cambiamento abbiano trovato il modo di collocarlo in una posizione a lui più consona.

Nel frattempo, in base ai dati pubblicati il mese scorso, gli utili di Square Enix sono ancora in calo, nonostante le ottime vendite di Final Fantasy 14: Dawntrail, con la compagnia che sembra sempre più convinta di spostarsi sull'ambito multipiattaforma, abbandonando le esclusive.