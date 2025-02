Gli utili di Square Enix sono ancora in calo, nonostante le ottime vendite di Final Fantasy 14: Dawntrail

Square Enix ha pubblicato il suo rapporto finanziario relativo ai primi nove mesi dell'anno fiscale che terminerà il 31 marzo 2025, in cui si parla di un calo degli utili d'esercizio, nonostante le ottime vendite di Final Fantasy XIV Dawntrail e Dragon Quest III HD-2D Remake.

Nel settore dell'Intrattenimento Digitale (videogiochi) di Square Enix, le vendite nette sono diminuite del 10,7%, raggiungendo i 160.386 milioni di yen, mentre il reddito operativo è sceso del 9,9%, attestandosi a 27.689 milioni di yen. Il calo è stato attribuito ai risultati sotto alle attese dei giochi mobile e per browser, oltre al fatto che i nuovi giochi non hanno raggiunto le vendite di Final Fantasy XVI, Final Fantasy Pixel Remaster e Dragon Quest Monsters: The Dark Prince dell'anno precedente.