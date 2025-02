I tripla A da 400 milioni di dollari stanno per sparire, secondo l'autore di Warhammer 40.000: Space Marine 2

"Penso che l'era dei giochi tripla A da 200, 300, 400 milioni di dollari stia per finire," ha detto in un'intervista con Stephen Totilo di Game File, pubblicata all'inizio di questa settimana. "Non penso che sia necessario. Non penso che sia appropriato."

La formula giusta?

Stando alle stime, confermate da più fonti autorevoli come l'ex presidente di PlayStation Shawn Layden, i costi di sviluppo e commercializzazione dei tripla A sono più che raddoppiati a ogni cambio di generazione di console. Il primo Spider-Man su PS4 costò circa 100 milioni di dollari, mentre Spider-Man 2 è costato circa 300 milioni di dollari. Il secondo, però, non ha venduto molto più del primo, con l'unico vantaggio di costare 10 dollari in più.

Alcuni provano a recuperare con le microtransazioni, ma secondo Karch il successo di Space Marine 2 nasce anche dal fatto che il gioco non contiene sistemi che mirano a spremere l'utente centesimo per centesimo. Inoltre, per lui il costo eccessivo è uno dei fattori che più di tutti ha portato ai licenziamenti di massa che sta subendo l'industria.

Il modello da seguire, quindi, sarebbe quello di Space Marine 2, che ha definito un doppia A plus, con degli elementi qualitativamente da tripla A: "È un gioco solido. Il suo budget è stato un quarto di quello che avrebbe speso chiunque altro."