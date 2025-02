Hogwarts Legacy 2 e una versione espansa del primo capitolo sono in sviluppo da Avalanche, conferma Bloomberg

Come abbiamo visto, la situazione all'interno degli studi di Warner Bros. non è delle migliori, in seguito a un lungo periodo di gestione caotica sotto la guida di David Haddad, che ha lasciato la compagnia proprio di recente, tra progetti fallimentari e altri che si stanno trascinando da troppo tempo con costi esorbitanti.

Uno dei pochi elementi positivi attualmente in Warner Bros

Visto quanto raggiunto, era ovvio che Hogwarts Legacy 2 fosse in sviluppo, ed è infatti questo il progetto principale a cui sta lavorando il team, come confermato dal giornalista Jason Schreier di Bloomberg, che ha avuto modo di intervistare anonimamente alcuni sviluppatori.

Tuttavia, non si tratta dell'unico titolo a cui sta lavorando, visto che c'è anche una misteriosa versione "espansa" del primo capitolo in sviluppo.

Non è ancora chiaro di cosa si tratti: a logica potrebbe essere una riedizione contenente vari elementi aggiuntivi, o forse una sorta di upgrade tecnico che potrebbe puntare direttamente a nuove piattaforme come Nintendo Switch 2, ma al momento non ci sono informazioni al riguardo.

In ogni caso, il titolo principale è Hogwarts Legacy 2, su cui è impegnato il grosso di Avalanche e che rappresenta una delle "maggiori priorità" dell'intera Warner Bros, destinato a raccogliere l'eredità del primo capitolo. Per il resto, dall'articolo è emerso anche che c'è un nuovo Batman single player è in sviluppo da Rocksteady mentre Wonder Woman ha problemi.