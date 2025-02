Marvel's Spider-Man 2 per PC ha ricevuto la prima patch ufficiale, ecco le novità

Ad alcuni giorni dall'hotfix pubblicato contestualmente al lancio, nelle scorse ore Marvel's Spider-Man 2 per PC ha ricevuto la prima patch ufficiale, che va a sistemare diversi problemi del gioco e in particolare gli inconvenienti legati all'uso della ray reconstruction.

L'aggiornamento introduce anche nuove opzioni nei menu che consentono di attivare o disattivare l'animazione in stile film e gli effetti sonori da fumetto, rende più accessibile la modalità New Game Plus e corregge appunto i difetti grafici che si riscontravano utilizzando la ray reconstruction, oltre a implementare un sistema di backup per i salvataggi automatici.

Insomniac Games ha inoltre spiegato che, grazie agli aggiornamenti del Sistema di Segnalazione degli Arresti Anomali di Sony, sono ora in grado di ricevere anche screenshot oltre ai report relativi ai crash, e ciò consentirà loro di individuare più rapidamente il problema segnalato.