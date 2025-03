La quarta patch di Marvel's Spider-Man 2 migliora il ray tracing su PC

Marvel's Spider-Man 2 per PC ha ricevuto la quarta patch, che migliora il ray tracing ma introduce al contempo diverse altre novità, andando a sistemare una serie di bug e glitch più o meno gravi.

Uno degli interventi più rilevanti dell'aggiornamento riguarda le prestazioni nei livelli con la sabbia, che ora risultano più stabili. Inoltre sono stati risolti alcuni problemi legati agli indicatori di missione invisibili, che potevano compromettere la progressione in determinate situazioni.

Anche la navigazione della mappa ha ricevuto un boost, rendendo il passaggio tra le varie sezioni più veloce e reattivo, al fine di garantire un'esperienza maggiormente fluida in tale frangente.

Per quanto concerne il comparto tecnico, la patch introduce miglioramenti delle prestazioni di CPU e GPU, in particolare per gli utenti che utilizzano il ray tracing, che ora dovrebbe risultare meno pesante da gestire.

Gli sviluppatori hanno anche sistemato dei bug che causavano crash improvvisi, tra cui uno legato all'abilitazione del ray tracing su processori quad-core e un altro che si verificava chiudendo rapidamente il gioco dopo l'avvio.