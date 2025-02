Marvel's Spider-Man 2, analizziamo la versione PC

Ci ritroviamo dunque fra le mani un titolo che avrebbe avuto bisogno di qualche settimana di lavoro extra prima di fare il proprio debutto su Steam ed Epic Games Store, e che verrà inevitabilmente sistemato in corsa: una situazione che speravamo di non rivedere dopo quanto accaduto con The Last of Us Parte 1 , in questo caso figlia di un'implementazione del ray tracing tutt'altro che perfetta.

Marvel's Spider-Man 2 per PC arriva a poco più di un anno dall'uscita su PS5, consolidando la strategia di Sony e fornendo tempistiche di conversione più ragionevoli agli utenti della piattaforma Windows, sebbene in questo caso a caro prezzo visto che il lavoro realizzato da Nixxes soffre per via di qualche evidente problema di ottimizzazione.

Il gioco: più grande, più bello, spettacolare

Se avete letto la nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2, sapete già tutto: il nuovo capitolo della straordinaria serie firmata Insomniac Games prende tutto ciò che di buono è stato fatto con le prime due avventure e lo amplifica, riuscendo a confezionare una storia appassionante, con alcuni riferimenti importanti (la graphic novel "L'Ultima Caccia di Kraven", fra gli altri) e ricca di sequenze memorabili.

Peter Parker e Miles Morales devono far fronte a una nuova, terribile minaccia che incombe su New York e in questo quadro si inseriscono ben presto comprimari molto importanti, capaci di innescare cambiamenti significativi per i due protagonisti e in particolare per lo Spider-Man originale, che entra in contatto con il simbionte e finisce per lasciarsi influenzare dal suo potere.

L'impiego di uno scenario reale come Manhattan ha consentito agli sviluppatori di concentrarsi sul miglioramento dell'ambientazione già esistente e sull'introduzione di nuove zone, cercando al contempo di limitare il grado di ripetitività che affliggeva i precedenti capitoli e dunque di curare maggiormente la varietà delle missioni, anche dal punto di vista narrativo.

Miles e Peter "insabbiati" nelle prime sequenze di Marvel's Spider-Man 2

Parliamo chiaramente di tratti caratteristici per una struttura open world che stavolta risulta navigabile in maniera molto più veloce grazie alle ali di ragnatela in dotazione a entrambi gli Spider-Man, che possono dar vita a sequenze di movimento combinate davvero veloci ed entusiasmanti... anche con un "normalissimo" SSD SATA 3! Incredibile, eh?

Lato gameplay la presenza di due protagonisti giocabili, le novità sul fronte dell'equipaggiamento e l'inedito repertorio a cui Peter può attingere una volta indossato il suo iconico costume nero aumentano in maniera sostanziale le possibilità a disposizione del sistema di combattimento freeflow che Insomniac Games ha "preso in prestito" da Rocksteady Studios mentre questi ultimi erano impegnati a cercare un modo per chiudere i battenti.

Kraven ci osserva minaccioso in Marvel's Spider-Man 2

Poche invece le novità relative alle sezioni stealth, che restano comunque molto interessanti (e fondamentalmente identiche a quelle della serie Batman: Arkham), coinvolgendo anche altri personaggi all'interno di sezioni in grado di mischiare un po' le carte e spezzare la monotonia che comporta affrontare il crimine fra le strade di New York.

Il comparto tecnico si fonda sulle ottime cose fatte finora (al netto del cambio di volto di Peter, una mossa che non ci ha mai trovati d'accordo) e prova a spingere ulteriormente l'acceleratore sui momenti più spettacolari, senza porsi limiti e portando sullo schermo scene di grandissimo impatto, che non mancheranno di lasciarvi davvero a bocca aperta.

La resa della città ha dei momenti di grande impatto in Marvel's Spider-Man 2

Certo, la resa della città si muove un po' fra alti e bassi a seconda dell'effettistica in campo, ma non mancano momenti molto suggestivi, specie in determinate fasi della giornata, e in termini di personaggi e animazioni è stato fatto un lavoro eccezionale. La coinvolgente colonna sonora viene coadiuvata nella nostra edizione da un doppiaggio in italiano di ottima fattura.