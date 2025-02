Nintendo si impegna a supportare Switch 1, ma ci saranno esclusive per Switch 2? Il presidente rassicura

Viene però da chiedersi se questo significherà anche che Nintendo Switch 2 non sarà supportato in modo massiccio. Il presidente Shuntaro Furukawa ha parlato della questione.

Come vi abbiamo già segnalato, Nintendo ha confermato che supporterà l'attuale Switch per tutto il tempo necessario. Non è nulla di sorprendente, visto che ci sono in circolazione oltre 150 milioni di unità e che, secondo i dati, ancora in molti utenti sono attivi.

Nintendo si trova sull'orlo di un periodo di transizione, ovvero l'uscita di Nintendo Switch 2 che segnerà l'inizio di una fase cross-generazionale che vedrà l'arrivo di giochi per la nuova piattaforma così come per la vecchia.

Le parole di Furakawa su Nintendo Switch 2

In una riunione finanziaria, Furukawa ha riconfermato dettagli come l'uscita di Leggende Pokémon Z-A e Metroid Prime 4: Beyond (confermati per il 2025 e per Nintendo Switch). Come già detto, ha anche precisato che Switch 1 riceverà ancora giochi, rassicurando i vecchi utenti.

La schermata di spiegazione delle retrocompatibilità di Nintendo Switch 2

Ha però poi continuato il discorso affermando che i giocatori che acquisteranno Nintendo Switch 2 possono stare tranquilli. Assicura che alcuni grandi giochi saranno disponibili unicamente sulla nuova piattaforma. Aggiunge anche: "I software esclusivi sono molto importanti quando si pubblica un nuovo hardware".

Al momento non ci sono stati annunci veri e propri riguardo ai giochi di Nintendo Switch 2, sebbene abbiamo visto nel trailer di presentazione quello che tutti consideriamo come Mario Kart 9 (nome non ufficiale): sarà forse uno dei giochi esclusivi della nuova console? Sappiamo invece che Xbox supporterà Nintendo Switch 2.