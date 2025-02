Leggende Pokémon: Z-A e Metroid Prime 4 hanno il periodo di uscita confermato da Nintendo

I documenti finanziari di Nintendo hanno portato anche le consuete previsioni sulle prossime uscite dei giochi first party per Nintendo Switch, confermando il periodo di uscita previsto per Leggende Pokémon: Z-A e Metroid Prime 4, probabilmente i titoli maggiori in arrivo dalla compagnia nel 2025, almeno tra quelli già annunciati.

Non ci sono dunque date di uscita precise, ma entrambi i giochi risultano ancora in arrivo nel corso dell'anno, e questo rappresenta già un'informazione di notevole importanza. Leggende Pokémon: Z-A e Metroid Prime 4 sono stati annunciati per Nintendo Switch ma si tratta di titoli di grande importanza anche per Nintendo Switch 2 con ogni probabilità.

Sebbene non ci siano certezze su versioni specificamente sviluppate per la nuova console, semplicemente grazie alla retro-compatibilità di questa potranno essere giocati e potrebbero diventare titoli di lancio di notevole rilievo.