Come sappiamo, ormai da alcuni anni il lancio del nuovo hardware viene preso d'assalto da persone determinate a rivendere a caro prezzo i dispositivi più desiderati, utilizzando bot e sniper per effettuare acquisti istantanei e approfittare in tal modo di situazioni di scarsa reperibilità.

Nintendo Switch 2 adotterà delle misure per contrastare i bagarini : lo ha annunciato il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, assicurando che la sua azienda metterà in campo tutte le possibili soluzioni per limitare questo fenomeno.

Gli stessi sistemi utilizzati per Alarmo?

Può darsi che Nintendo decida di adottare per Switch 2 sistemi simili a quelli utilizzati per la sua sveglia intelligente, l'Orologio Sonoro Nintendo: Alarmo, subito esaurito in Giappone e concesso in vendita solo su estrazione per un determinato periodo di tempo.

In generale, quella dell'identificazione dell'acquirente può essere una strategia efficace al fine di evitare che la stessa persona acquisti diverse console per poi rivenderle, ma bisognerà vedere se i piani di Nintendo ricorreranno a questo sistema e se saranno validi anche in occidente.

Che Nintendo Switch 2 sia finito nel mirino dei bagarini è poco ma sicuro, considerando lo straordinario successo di Nintendo Switch e il fatto che il nuovo modello sia già parecchio ambito dagli utenti di tutto il mondo.