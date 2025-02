L'editore di Lies of P pubblicherà il nuovo RPG di Wolfeye Studios, dagli autori di Dishonored e Prey

Il gioco non ha ancora né un titolo ufficiale né una data di uscita, ma quantomeno possiamo dire che ha avviato un iter di sviluppo che dovrebbe portarlo senza intoppi alla pubblicazione, grazie anche all'intervento di un'etichetta diventata di notevole livello, anche grazie a Lies of P.

Sebbene non ci fossero molti dubbi sul fatto che un progetto di questa portata potesse trovare una compagnia pronta a sostenerlo anche economicamente, visti i tempi che corrono si tratta comunque di un'ottima notizia per i molti che stanno seguendo con interesse questo particolare titolo.

C'è un aggiornamento importante che riguarda l'interessante nuovo gioco di Wolfeye Studios , perché Neowiz, editore di Lies of P , ha annunciato che si occuperà della pubblicazione del titolo in questione, che ha trovato dunque un publisher ufficiale.

Nuove immagini sul gioco

"La collaborazione con uno studio ricco di talenti incredibili come Wolfeye è per noi una scelta strategica e tempestiva", ha dichiarato Seungchul Kim, co-CEO di Neowiz, in un comunicato stampa.

"Questa collaborazione riafferma il nostro impegno a realizzare giochi con una storia straordinaria, che possano affascinare i giocatori di tutto il mondo su PC e console".

Da parte sua Julien Roby, CEO e produttore esecutivo di Wolfeye Studios, ha dichiarato: "Con NEOWIZ abbiamo trovato un partner che comprende veramente la nostra visione e si impegna come noi a offrire un'esperienza di gioco unica, creativa e memorabile che piacerà sia ai nostri fan di lunga data che ai nuovi giocatori".

Con l'occasione, Wolfeye Studios ha pubblicato alcune nuove immagini del gioco, sebbene si tratti soprattutto di artwork, per il momento. Il progetto non ha ancora un titolo ufficiale, né una data di uscita e nemmeno delle piattaforme precise al di là di "PC e console", ma sappiamo che si tratta di un action RPG in prima persona, caratterizzato da una particolare ambientazione che mischia elementi retrò e futuristici.

Qualche informazione è stata svelata quando sono state diffuse le prime immagini: si tratta del nuovo gioco di Raf Colantonio e altri veterani di Arkane, già autori di Dishonored e Prey. Dopo lo strano "western magico" di Weird West, questo nuovo RPG è ambientato in un mondo con elementi "retro fantascientifici" che sembrano tendere verso lo steampunk, ma con alcuni elementi in stile Art déco.