Wolfeye Studios presenta il suo nuovo gioco con le prime immagini, dagli autori di Dishonored e Prey

Non c'è ancora un titolo ufficiale ma si tratta di un gioco di ruolo d'azione in prima persona , che ha appena concluso la fase di pre-produzione e si trova ora in piena fase di produzione. Per poter testare un po' le potenzialità del gioco e ottenere anche utili feedback dagli utenti, Wolfeye ha intenzione di lanciare una limitata Alpha privata nel corso del 2025.

Un RPG in prima persona retro-fantascientifico

Difficile dedurre qualcosa di molto preciso dalle affascinanti immagini pubblicate oggi, ma se non altro sembra confermata l'ambientazione "retro fantascientifica" che il team aveva già indicato come elemento caratterizzante di questo nuovo progetto.

Alla scorsa GDC, infatti, Wolfeye aveva diffuso una sorta di teaser in cui anticipava qualcosa del nuovo gioco, con le parole "Retro sci-fi" e "First Person", facendo peraltro intendere che l'inquadratura dovrebbe essere in prima persona.

Le immagini mostrano ambientazioni forse post-apocalittiche, e dei bizzarri elementi tecnologici che rimandano allo steampunk e alla fantascienza in stile "retro", con enormi strutture meccaniche. Per il momento, questo è quanto, in attesa di una presentazione più estesa.

Wolfeye Studios è un team composto da notevoli talenti provenienti principalmente da Arkane Lyon e Arkane Austin, quest'ultima chiusa definitivamente nel maggio di quest'anno.

I co-fondatori sono Raf Colantonio e Julien Roby, nomi legati alla storia di Arkane e ad alcuni titoli di grande rilievo da parte del team, come Dishonored e Prey. Weird West, il titolo di debutto del team, ha attirato molta attenzione, e a questo punto gli sviluppatori vogliono evolversi ancora con questo nuovo progetto.

L'idea è costruire una nuova ambiziosa IP sul DNA dei precedenti giochi di Arkane, che possa offrire un mondo ricco e dettagliato, libertà di gioco e una profonda esperienza RPG.

"Siamo molto felici di poter confermare ufficialmente che il nostro prossimo gioco è attivamente in produzione e che si tratta di un RPG d'azione in prima persona", ha spiegato il presidente e direttore creativo Raphael Colantonio. "I fan dei giochi passati in cui sono stato coinvolto, come Dishonored e Prey, si sentiranno a casa, così come i fan degli RPG in generale. Mentre cerchiamo il giusto partner editoriale, siamo fermamente intenzionati a coinvolgere la nostra comunità nello sviluppo del gioco con un'alpha privata limitata nel 2025".