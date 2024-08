Intel, CPU difettose: ecco quali produttori di PC vi aiuteranno

Per avere tutti gli aggiornamenti del caso vi invitiamo a seguire il loro articolo, che trovate in calce. Di seguito, invece, un recap delle varie risposte fornite finora in merito al fatto che Intel ha esteso la garanzia per i crash alle CPU di 13a e 14a generazione .

The Verge ha contattato oltre una dozzina di aziende produttrici di PC per capire come intendono gestire la situazione. Alcune hanno confermato di voler estendere la propria garanzia per allinearsi o addirittura superare quella di Intel, mentre altre sono state più vaghe nelle loro risposte.

CPU difettose: quali produttori PC vi aiuteranno

Tra i produttori che hanno confermato l'estensione della garanzia, ASUS, Corsair, Origin PC, HP e iBuypower offrono una garanzia di 4 anni; Digital Storm, Falcon Northwest e Maingear hanno promesso ben 5 anni, ovvero 3+2 anni, mentre Puget Systems si ferma a 3 anni.

Intel ha confermato che estenderà la sua garanzia di due anni per le 24 CPU di questa lista

Dell e Alienware non hanno promesso un'estensione precisa, ma affermano che copriranno tutti i costi. Altri produttori, come Lenovo e MSI, non hanno ancora fornito una risposta ufficiale, mentre NZXT ed Acer hanno dichiarato di essere al lavoro con Intel per definire i dettagli dell'assistenza ai clienti.

La maggior parte dei produttori di PC sembra quindi intenzionata a supportare i propri clienti, allineandosi all'estensione di garanzia offerta da Intel. Tuttavia, alcuni marchi sono ancora indecisi o poco chiari nelle loro comunicazioni. Se avete acquistato un PC con processore Intel di 13a o 14a generazione, vi consigliamo quindi di contattare il produttore per conoscere la sua politica in materia di garanzia e assistenza. In caso di problemi, un'azienda seria e responsabile dovrebbe farsi carico della situazione e garantire la soddisfazione dei propri clienti.

La vicenda dei processori difettosi di Intel mette in luce l'importanza di scegliere un produttore di PC affidabile, che offra un buon servizio di assistenza clienti anche in situazioni complesse come questa. Voi che cosa ne pensate? Quali produttori hanno fatto la figura migliore in tutta questa situazione? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.