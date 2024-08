Intel ha esteso la garanzia per i crash alle CPU di 13a e 14a generazione, alla fine

Intel ha annunciato un'estensione della garanzia per i suoi processori desktop di 13a e 14a generazione, portandola da tre a cinque anni per le CPU boxed. Questa decisione arriva in risposta ai numerosi casi di crash e instabilità segnalati dagli utenti, che possono causare danni irreversibili ai chip.

Eccezionalmente l'estensione della garanzia di due anni pare però riguardare anche i processori boxed integrati in PC OEM (pre-assemblati): di solito in questo caso la garanzia è infatti a carico del produttore del PC, ma Intel ha dichiarato che i partner saranno informati su questa particolare situazione e ha invitato gli utenti a contattare il supporto del singolo marchio in caso di problemi. Anche per i PC pre-assemblati, insomma, dovrebbe applicarsi un'estensione di garanzia di ulteriori 24 mesi.

Per verificare la copertura della garanzia del proprio processore Intel, è possibile utilizzare la pagina di supporto dedicata sul sito dell'azienda, inserendo il numero seriale e il numero di batch del chip (dati che potete trovare seguendo le indicazioni in quest'altra pagina).

Una CPU Intel di 14a generazione: l'Intel Core i9 14900K

Di seguito il testo integrale delle comunicazione di Intel sul suo forum di supporto ufficiale:

"Intel si impegna a garantire che tutti i clienti che hanno o stanno riscontrando sintomi di instabilità sui loro processori desktop di 13a e/o 14a generazione siano supportati nel processo di sostituzione. Siamo dietro ai nostri prodotti e nei prossimi giorni condivideremo maggiori dettagli sul supporto di garanzia estesa di due anni per i nostri processori Intel Core di 13a e 14a generazione.

Nel frattempo, se state riscontrando o avete riscontrato in precedenza sintomi di instabilità sul vostro sistema desktop Intel Core di 13a/14a generazione:

Per gli utenti che hanno acquistato sistemi da OEM/System Integrator (ovvero PC pre-assemblati, ndr), contattate il team di supporto del produttore del vostro sistema per ulteriore assistenza.

Per gli utenti che hanno acquistato una CPU boxed - contattate l'assistenza clienti Intel per ulteriore assistenza.

Allo stesso tempo, ci scusiamo per il ritardo nelle comunicazioni, poiché questo è stato un problema difficile da svelare e da risolvere definitivamente".

Vi ricordiamo problema principale di queste generazioni di processori è legato ai valori di tensione operativa. Per mitigare i rischi di crash e instabilità, Intel rilascerà un microcodice aggiornato entro metà agosto, che sarà distribuito tramite un aggiornamento del BIOS della scheda madre. Gli utenti sono quindi invitati a tenere d'occhio gli aggiornamenti rilasciati dal produttore della propria motherboard. Tuttavia, le CPU di 13a e 14a generazione non saranno riparate dalla patch: da qui la necessità dell'estensione di garanzia.

Resta da vedere se queste misure saranno sufficienti a risolvere definitivamente il problema e a ripristinare la fiducia dei consumatori nei confronti dei processori Intel. Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.