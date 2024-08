Final Fantasy 14 Dawntrail, analizziamo il futuro del MMORPG di Square Enix

La pubblicazione dell'espansione Dawntrail ha ufficialmente segnato l'inizio del momento più importante nell'intero ciclo vitale di Final Fantasy 14, posando la prima pietra di un lungo percorso di patch che sarà decisivo per definire il futuro del MMORPG di Square Enix. Se da una parte il suo compito principale sarà quello di aprire una nuova vicenda narrativa capace di replicare i fasti della grande storia conclusa con Endwalker, il 2024 segnerà anche la prima annata in cui il titolo di Naoki Yoshida e lo storico rivale World of Warcraft si trovano a lanciare un'espansione maggiore praticamente in contemporanea. Già in passato è capitato che le fluttuazioni nell'utenza mutassero il destino di ambedue i titoli, ma in questo caso specifico sarà possibile scattare una fotografia molto precisa dei due più grandi mondi condivisi attualmente in circolazione. Nel caso dei MMORPG, e specialmente di quelli legati al pagamento di un canone mensile, l'impatto dei contenuti presenti al lancio si può infatti dire relativo: certo, c'è un'enorme fetta di pubblico che non aspetta altro che scoprire l'evoluzione del mondo di gioco e dei suoi protagonisti, ma arriva un momento inevitabile in cui l'obiettivo si stringe sul cosiddetto "live content", ovvero sulle attività che mirano a mantenere in vita l'esperienza per un periodo di almeno due anni. Dopo aver pubblicato la recensione di Dawntrail, è arrivato il momento di parlare del futuro di Final Fantasy XIV, che ha appena accolto le patch 7.01 e 7.05 - introducendo fra le altre cose i primi Raid dell'espansione - e che si prepara ad aggiungere tantissima carne sul fuoco. Tiriamo le somme e scopriamo tutte le novità legate ai prossimi aggiornamenti, ricordandovi che questo articolo contiene piccoli spoiler legati alla narrazione dell'espansione.

La patata bollente della trama Dalla recensione di Dawntrail - e anche sul fronte dei commenti della comunità - è emerso come la narrativa fosse uno fra gli elementi più deboli di questa espansione: il personaggio centrale Wuk Lamat non è stato particolarmente apprezzato, la fase introduttiva nel continente di Tural è risultata oltremodo pesante, mentre a brillare è stata una seconda metà pregna dei guizzi che hanno reso celebre lo stile del Creative Studio 3, anche e soprattutto in ragione delle forti ispirazioni all'amatissimo Final Fantasy IX. La Alexandria di Final Fantasy XIV ha fatto salire l'hype per un remake di Final Fantasy IX Nel corso delle ultime settimane si è rimarcato più volte quanto fosse complesso il compito di ricostruire un racconto ormai giunto a pieno compimento: nell'attuale status quo il Guerriero della Luce si trova privo di una reale minaccia che sia degna di saggiare il suo potere, ma le cose promettono di cambiare molto rapidamente, e questo è senza dubbio il più grande traguardo raggiunto dall'ultima avventura. Non serve entrare troppo nei dettagli, ma il MacGuffin introdotto dagli autori dell'espansione ha gettato le basi per un potenziale infinito di nuovi contenuti: il protagonista sembra infatti determinato a imbracciare fino in fondo l'eredità di Azem, trasformandosi finalmente in un viaggiatore fra i mondi volenteroso di conoscere nuove civiltà e misurarsi con avversari al suo livello. La comunità ipotizza che la misteriosa "chiave" permetterà al protagonista di viaggiare liberamente fra diversi mondi Si tratta di manna dal cielo per un MMORPG, perché la possibilità di muoversi tra frammenti d'universo scioglie finalmente il Creative Studio 3 da qualsiasi genere di briglia: dal momento che il team ha dato il meglio di sé proprio costruendo l'ambientazione di Shadowbringers - che era per l'appunto collocata in un altro frammento d'universo - è altamente probabile che in futuro ne vedremo delle belle. Quando e come? Toccherà aspettare ancora un po' per scoprire i primi dettagli, verosimilmente a cavallo tra le patch 7.1 e 7.2, previste rispettivamente per novembre 2024 e marzo 2025.

Il Raid: The Arcadion La patch 7.01 ha introdotto il raid The Arcadion assieme alla sua piccola storia dedicata, mentre giusto il 30 luglio è stata pubblicata una versione 7.05 che ha alzato il sipario sulla complessa versione Savage, al momento completata giusto da una manciata di giocatori d'elite. Il Raid è estremamente colorato, non si prende sul serio ed è supportato da una colonna sonora a dir poco... pittoresca Gli sviluppatori hanno optato per quello che ormai è diventato un vero e proprio classico, un espediente sempreverde nella cultura orientale: l'arco narrativo del torneo in puro stile shonen. La riapertura di quest'arena di combattimento nell'insediamento di Solution 9 ha concesso al nostro protagonista di combattere i più potenti guerrieri di Alexandria, scherzando con le tradizionali dinamiche del wrestling e arricchendo ogni singola battaglia con il folle commento dei telecronisti. Si tratta di una serie di scontri figli della nuova filosofia del Creative Studio 3, dotati di meccaniche nuove, più semplici del solito da interiorizzare ma al tempo stesso molto spinte sul fronte del movimento e dell'esecuzione. Se una fetta di appassionati è rimasta delusa dall'assenza di rimandi alla classica mitologia di Final Fantasy che l'aveva fatta da padrone, per esempio, in istanze ormai storiche come Omega e Eden presentando storici boss della saga sotto forma di Raid, The Arcadion si trova al momento solo all'inizio del suo ciclo vitale ed è stato accolto per lo più positivamente dagli appassionati. L'umorismo ha colto nel segno, la trama si è dimostrata in linea con ciò che il pubblico effettivamente si aspettava dall'arco narrativo di Dawntrail e, cosa ben più importante, si tratta di qualcosa di totalmente diverso da quanto visto in passato. La strega Wicked Thunder è il boss finale di questa tornata, una serie di scontri contro dei... furry? I contenuti sono stati anche accompagnati da una prima tornata di bilanciamenti dei Job: l'obiettivo degli sviluppatori sembra quello di ridurre i nerf al minimo indispensabile, potenziando invece le varianti meno solide per evitare di scontentare particolari categorie di giocatori. Dopo aver affrontato i problemi più impellenti che avevamo segnalato in sede di recensione, su tutti quelli di Monk e del Black Mage, la fase di assestamento proseguirà nelle patch future, a partire dalla 7.08 di agosto; al momento ci sono alcuni Job, su tutti i nuovi Viper e Pictomancer, che stanno annichilendo la concorrenza sul fronte del DPS, pertanto toccherà aspettarsi qualche aggiustamento dedicato.