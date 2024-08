Bungie avrebbe cancellato Payback, ma non si tratta di Destiny 3: mai stato in sviluppo, per Jason Schreier

Sulla scia dell'annuncio dei numerosi licenziamenti e trasferimenti di Bungie , nella giornata di ieri sono emerse delle indiscrezioni che affermano che lo studio avrebbe cancellato "Payday" , il nome in codice di un potenziale Destiny 3. Secondo le informazioni in possesso di Jason Schreier, effettivamente sarebbe stato cancellato un progetto con questo nome, ma che non si tratte di un nuovo capitolo della serie .

Destiny 3? Non esiste e non è mai stato in sviluppo

Sempre secondo le fonti di Schreier, Destiny 3 pare che non sia mai entrato effettivamente in sviluppo, con Bungie che probabilmente ha intenzione di supportare ancora per anni il secondo capitolo dopo la pubblicazione dell'espansione La Forma Ultima.

"Giusto per chiarire alcune voci che circolano, Destiny 3 non è stato cancellato perché non è mai stato in fase di sviluppo, secondo le persone familiari con lo studio. Bungie ha lavorato molto presto su un progetto spin-off chiamato Payback, ma l'ha cancellato qualche tempo fa. Domani (oggi, ndr) scriverò una storia con maggiori informazioni"

Come probabilmente già saprete, Bungie ha comunicato il licenziamento di oltre 200 dipendenti e il trasferimento di parte del personale a Sony Interactive Entertainment e ai PlayStation Studios, con il CEO della compagnia che ha ammesso che i conti dello studio sono andati in rosso per alcune scelte strategiche sbagliate.