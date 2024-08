Apple oltre le aspettative: iPad in ripresa, ma la Cina frena

Apple ha chiuso il terzo trimestre fiscale con un bilancio positivo, superando le aspettative degli analisti. I ricavi complessivi sono aumentati del 5%, raggiungendo gli 85,78 miliardi di dollari, mentre l'utile netto è salito a 21,45 miliardi di dollari.

Nonostante un leggero calo delle vendite di iPhone, che rappresentano ancora il 46% del fatturato totale, Apple ha registrato una crescita significativa in altri settori. Le vendite di iPad sono aumentate del 24%, raggiungendo i 7,16 miliardi di dollari, mentre il settore dei servizi ha continuato la sua ascesa con un incremento del 14%.

Tim Cook, amministratore delegato di Apple, ha sottolineato l'importanza degli investimenti in intelligenza artificiale e del prossimo lancio di Apple Intelligence con iOS 18. Ha inoltre evidenziato il successo dell'Apple Watch, che continua ad attrarre nuovi utenti.

iPhone 15 Pro

Nonostante i risultati positivi, Apple deve affrontare delle sfide in un mercato chiave: le vendite in Cina sono diminuite del 6%, un segnale della crescente concorrenza locale, in particolare da parte di Huawei: in Cina, infatti, il mercato degli smartphone torna a crescere, ma è Apple e Samsung non sono pervenute. Cook si è comunque detto fiducioso nelle prospettive a lungo termine dell'azienda in questa regione.

Per ricapitolare, quindi, Apple ha chiuso il terzo trimestre fiscale con risultati solidi, superando le aspettative degli analisti. La crescita delle vendite di iPad e servizi compensa il leggero calo degli iPhone, mentre l'azienda guarda al futuro con ottimismo, puntando sull'intelligenza artificiale e sull'espansione del settore dei servizi.

Tuttavia, il calo delle vendite in Cina rappresenta una sfida da affrontare. Apple dovrà trovare nuove strategie per mantenere una posizione rilevante in questo mercato cruciale, fronteggiando la concorrenza sempre più agguerrita dei produttori locali.

Il futuro di Apple sembra promettente, ma Apple Intelligence Apple Intelligence è in grande ritardo, anche negli Stati Uniti: basteranno da sole le novità degli iPhone 16 a sostenere l'azienda nei primi mesi dopo il lancio dei nuovi smartphone? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.