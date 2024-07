Apple Intelligence è in grande ritardo, anche negli Stati Uniti

Apple Intelligence, la tanto attesa suite di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale di Apple, non sarà disponibile al lancio di iOS 18 e iPadOS 18 a settembre. Gli utenti dovranno attendere l'aggiornamento successivo, iOS 18.1 e iPadOS 18.1, previsto per ottobre.

Il ritardo è dovuto a diverse ragioni. Come già sappiamo, in Europa Apple sta procedendo con cautela per garantire la conformità alle stringenti normative sulla privacy e la concorrenza, come il Digital Markets Act (DMA). Negli Stati Uniti, invece, l'azienda ha bisogno di più tempo per correggere bug e ottimizzare le funzionalità.

Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, afferma che le prime funzioni della Apple Intelligence arriveranno entro ottobre, diverse settimane dopo il lancio di iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia. Nonostante il ritardo, Apple sta comunque pubblicando le prime beta di iOS 18.1 e iPadOS 18.1 per gli sviluppatori software, un'iniziativa insolita che testimonia l'impegno dell'azienda nel coinvolgere la comunità degli sviluppatori per perfezionare Apple Intelligence.

Un'immagine promozionale di Apple Intelligence

Apple Intelligence promette di rivoluzionare l'esperienza utente sui dispositivi Apple, introducendo funzionalità come la priorità delle notifiche, riepiloghi di pagine web e note vocali, strumenti per migliorare la scrittura e l'integrazione di ChatGPT di OpenAI. Anche Siri, l'assistente vocale di Apple, subirà importanti miglioramenti, con una maggiore comprensione del contesto e la capacità di controllare le app in modo più preciso. Ma proprio questo atteso aggiornamento dovrebbe slittare addirittura al 2025.

Nonostante il ritardo, l'attesa per Apple Intelligence è palpabile. Le nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale promettono di migliorare l'esperienza utente e di rendere i dispositivi Apple ancora più intelligenti e personalizzati. Resta da vedere se Apple riuscirà a rispettare la nuova tabella di marcia e a superare le sfide normative per portare Apple Intelligence nelle mani degli utenti il prima possibile.

E voi che cosa ne pensate di Apple Intelligence? Siete entusiasti delle nuove funzionalità promesse da Apple? Condividete le vostre opinioni e aspettative nei commenti qua sotto.