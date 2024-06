Le nuove funzionalità Apple Intelligence in ritardo in UE a causa del DMA

Apple potrebbe non introdurre quest'anno in Europa funzioni cruciali come iPhone mirroring e Apple Intelligence a causa di preoccupazioni legate al Digital Markets Act.

Apple ha parlato di possibili ritardi nel lancio di funzionalità avanzate come Apple Intelligence e il mirroring dell'iPhone nell'Unione Europea, citando il Digital Markets Act (DMA) come principale causa di incertezza normativa. Questa legge impone rigide regolamentazioni ai "gatekeeper" delle grandi piattaforme online per prevenire comportamenti anticoncorrenziali. La dichiarazione è arrivata da un portavoce della compagnia, che nei giorni scorsi ha lasciato una nota a The Verge. Vediamo insieme cos'ha detto.

Ritardi di AI dovuti al Digital Markets Act Il Digital Markets Act (DMA) dell'UE sta influenzando i piani di Apple per il lancio di nuove funzionalità come Apple Intelligence, strumenti di AI generativa, e il mirroring dell'iPhone. Questa legislazione, come sappiamo, impone infatti restrizioni significative ai giganti tecnologici, richiedendo loro di consentire l'interoperabilità con terze parti, il che potrebbe compromettere la sicurezza e la privacy dei dati degli utenti, secondo Apple. Il momento della presentazione di Apple Intelligence Il portavoce di Apple, Fred Sainz, ha dichiarato a The Verge che, a causa dell'incertezza normativa generata dal DMA, è probabile che tre delle nuove funzionalità di iOS - iPhone Mirroring, miglioramenti della condivisione dello schermo con SharePlay e Apple Intelligence - non saranno disponibili per gli utenti dell'UE entro quest'anno. Apple è impegnata a collaborare con la Commissione Europea per trovare soluzioni che permettano di offrire queste funzionalità senza compromettere la sicurezza degli utenti. In risposta alla dichiarazione di Apple, il portavoce dell'UE Thomas Regnier ha sottolineato che l'UE è aperta a tutte le aziende che rispettano le regole volte a garantire una concorrenza equa. Tuttavia, ha anche ribadito che i gatekeeper devono rispettare le normative vigenti, compreso il DMA, per operare nel mercato europeo.