Quando arriva la beta pubblica stabile di iOS 18 per iPhone? La possibile data

Di solito si aspettano insomma le beta successive per gli sviluppatori o le versioni pubbliche delle beta, che tendono ad essere più stabili rispetto alle prime versioni per sviluppatori. Questo porta alla domanda: quando pubblicherà Apple la prima beta pubblica di iOS 18 per gli iPhone?

Apple ha introdotto la prima beta di iOS 18 subito dopo l'annuncio al WWDC 2024. Nonostante l'installazione della beta sia semplice, ci sono diverse avvertenze da considerare. Uno dei principali motivi per cui si sconsiglia di installare la prima beta di iOS 18 è la presenza di numerosi bug nel sistema.

Possibile data di uscita di iOS 18

Tenendo conto delle tendenze passate, Apple potrebbe pubblicare la beta pubblica di iOS 18 l'8 luglio 2024. iOS 18 rappresenta uno degli aggiornamenti più significativi per l'iPhone, basandoci sulle prime beta disponibili. L'azienda tecnologica prevede di rendere disponibili più avanti durante l'estate le funzionalità di Apple Intelligence, che sono le utility di punta per iOS 18. È probabile che Apple decida di distribuire queste funzionalità AI dopo la pubblicazione delle prime beta pubbliche.

Apple ha indicato che le beta pubbliche sono "In arrivo" sulla sua pagina Beta, ma non ha fornito una tempistica precisa. Storicamente, Apple ha distribuito le beta pubbliche di iOS circa tre o quattro settimane dopo le beta per sviluppatori. Se seguiamo questo schema, è plausibile che le beta pubbliche di iOS 18 vengano pubblicate l'8 luglio 2024. Ecco un riepilogo delle date di pubblicazione delle beta pubbliche degli ultimi quattro anni:

iOS 17 beta pubblica è stata pubblicata il 12 luglio

iOS 16 beta pubblica è stata pubblicata l'11 luglio

iOS 15 beta pubblica è stata pubblicata il 30 giugno

iOS 14 beta pubblica è stata pubblicata il 9 luglio

Va sottolineato che queste sono solo speculazioni, e Apple potrebbe pubblicare la beta una settimana prima o dopo l'8 luglio, poiché i piani interni dell'azienda non sono noti. Per quanto riguarda altri aggiornamenti come watchOS 11 e macOS 15, è probabile che Apple li renda disponibili contemporaneamente a iOS 18. Tuttavia, eventuali problemi significativi con gli aggiornamenti software potrebbero causare ritardi nella pubblicazione delle beta pubbliche.

iPhone 15 Pro ha un design familiare ma con delle novità

In sintesi, mentre aspettiamo con ansia la pubblicazione della beta pubblica di iOS 18, è importante ricordare che le date previste si basano su tendenze passate e speculazioni. Vi terremo aggiornati qui su Multiplayer.it, mentre se volete sapere se il vostro dispositivo riceverà iOS 18, qui trovate la lista completa. Qui invece la lista dei dispositivi che supporteranno la Apple Intelligence, visto che sarà disponibile solo sui dispositivi più recenti a causa di limitazioni hardware e non per vendere nuovi telefoni. Almeno se vogliamo credere alle parole di Apple.

Nell'attesa quali sono le funzionalità di iOS 18 che attendete con maggiore impazienza? Fateci sapere nei commenti e condividete questo articolo con chi potrebbe essere interessato alle ultime novità Apple!