Apple Intelligence: le 5 innovazioni intelligenti in arrivo su iPhone, iPad e Mac

Con i Writing Tools, gli utenti verranno assistiti nella riscrittura , revisione e sintesi dei testi. Sarà sufficiente cliccare sulla tastiera per accedere alle varie funzioni, che si potranno spiegare attraverso un comando scritto o verbale, o selezionando una delle opzioni preimpostate. Image Playground permetterà invece di creare immagini velocemente così da poterle adattare al contesto, che siano adesivi o file da inviare. Anche in questo caso, potrete comunque descrivere il comando facendolo gestire all'IA. Ultimo, ma non per importanza, il nuovo sistema di Genmoji: delle Emoji generative che potrete creare descrivendole (e scegliendo poi dalle varie proposte).

ChatGPT e non solo

Oltre alla propria IA, Apple ha annunciato una collaborazione con OpenAI: per questo Siri inizierà ad utilizzare ChatGPT, un approccio che già alcune aziende di auto come Volkswagen e Peugeot stanno mettendo in piedi con le proprie vetture. In questo modo non solo potrete fare domande in direttissima al chatbot di OpenAI, ma addirittura potrete farlo gratuitamente usando l'architettura ChatGPT 4o. Il processo per ora sarà limitato a questo chatbot, ma Apple ha già mostrato interesse nel dare disponibilità di ulteriori modelli, anche se non sappiamo se ci sono già discussioni intavolate.

Fermandosi un momento a riflettere però sulle implicazioni di queste scelte, sorge spontaneamente un dubbio: e le normative? Nonostante l'ambizione di Apple di offrire una maggiore libertà, permane il problema delle normative vigenti e delle loro variazioni tra i diversi stati. Sarà fondamentale verificare la disponibilità di questi modelli nei mercati dove verranno venduti i dispositivi compatibili con Apple Intelligence; oltre a ciò, sarà necessario assicurarsi che le normative locali consentano tale integrazione.

ChatGPT sarà solo il primo chatbot ad arrivare

È pure vero che Apple non si è mai tirata indietro, complici anche le multe, nell'adattare i propri sistemi, come dimostrato con gli App Store di terze parti, ora disponibili in Europa a causa degli obblighi del DMA. La capacità di integrare tecnologie avanzate come ChatGPT in modo conforme alle normative potrebbe rappresentare un importante fattore di differenziazione per Apple, obiettivo che sta perseguendo da quanto visto durante la presentazione.