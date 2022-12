Apple apre a store di terze parti per andare incontro alle leggi UE

Apple consentirà l'accesso a store di terze parti per andare incontro alle leggi europee, interrompendo in questo modo un approccio che per quindici anni ha visto unicamente la presenza dell'App Store sui dispositivi prodotti dalla casa di Cupertino.

Si tratta per molti versi di una decisione che di fatto ammette le ragioni di Epic Games ai tempi della rimozione di Fortnite dall'App Store, per via del nuovo sistema di pagamento che faceva appunto riferimento a uno store esterno per le transazioni relative al celebre battle royale.

L'Unione Europea ha stabilito che dal 2024 questo tipo di esclusività non sarà più ammessa, e così Apple ha dovuto adeguarsi: con ogni probabilità la nuova feature sarà disponibile in concomitanza con l'arrivo di iOS 17, nel corso del prossimo anno.

Ad ogni modo, l'azienda non rinuncerà alle proprie regole sulla sicurezza e ciò potrebbe tradursi in una serie di requisiti specifici per le app a prescindere dallo store, magari con la richiesta di una commissione che andrebbe in qualche modo a compensare le perdite.

Pare tuttavia che Apple non abbia ancora deciso in che maniera procedere, né come determinate applicazioni si interfacceranno con piattaforme differenti dall'App Store.