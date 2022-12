Cuphead: The Delicious Last Course ha venduto due milioni di copie

The Delicious Last Course, l'eccellente espansione di Cuphead, ha totalizzato vendite per due milioni di copie: lo ha annunciato il team autore del gioco, Studio MDHR, con un post pubblicato su Twitter in cui ringrazia tutti i fan del celebre action platform.

Come forse ricorderete, Cuphead ha totalizzato cinque milioni di copie vendute, e considerando anche i numeri registrati dal DLC lo scenario è senz'altro quello di un grande successo, tanto in termini di critica quanto di pubblico.

"Con nostro grande stupore, possiamo annunciare che The Last Delicious Course ha raggiunto il Doppio Platino, vendendo due milioni di copie fra tutte le piattaforme!", ha scritto il team di sviluppo. "Siamo così grati tutti quelli che si sono uniti a Cuphead, Mugman e Ms. Chalice per questa nuova avventura. Il vostro supporto significa tutto per noi."

Per saperne di più, naturalmente, date un'occhiata alla nostra recensione di Cuphead: The Delicious Last Course.