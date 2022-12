iOS 16.2 e iPadOS 16.2 disponibili per il download, ecco le novità su iPhone e iPad

Apple ha reso disponibili oggi iOS 16.2 e iPadOS 16.2, le ultime versioni dei sistemi operativi per iPhone e iPad. Effettuare il download dell'aggiornamento è molto semplice, basta entrare in Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software e procedere con lo scaricamento e l'installazione del pacchetto.

A distanza di alcune settimane dall'esordio di iOS 16, con le sue interessanti novità, l'update introduce l'app Freeform, che si presenta come una sorta di spazio bianco utilizzabile a vari scopi in condivisione con amici e/o colleghi, e la modalità karaoke di Apple Music denominata Sing, oltre all'Advanced Data Protection per la crittazione end-to-end di iCloud.

Non è tutto: iOS 16.2 include anche la possibilità di nascondere lo sfondo o le notifiche con l'always-on display attivato su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, utilizzare il widget Sleep per controllare la qualità del sonno e il widget Medications per eventuali promemoria e per accedere rapidamente al calendario.

La funzionalità SharePlay per Game Center permetterà agli utenti di giocare insieme agli amici durante una chiamata FaceTime, mentre il widget Activity fornirà uno sguardo su ciò che i nostri amici stanno giocando e sugli achievement sbloccati.

Su iPadOS 16.2 è stato inoltre introdotto il supporto a risoluzioni fino a 6K per gli schermi esterni su iPad Pro da 12,9 pollici (di quinta generazione o successivi), iPad Pro da 11 pollici (di terza generazione o successivi) e iPad Air (di quinta generazione). Si potrà peraltro trascinare gli oggetti da un display all'altro, nonché usare fino a quattro app su iPad e quattro sul display esterno.