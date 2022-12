Guillermo del Toro: l'uso dell'AI art nei film sarebbe un "offesa alla vita stessa".

Secondo il regista Guillermo del Toro l'uso di AI art all'interno dei film, sarebbe "un insulto alla vita stessa". La frase è una citazione del regista giapponese Hayao Miyazaki per niente casuale, visto che il maestro degli anime la pronunciò nel 2016 in riferimento alla prospettiva di usare animazioni generate dall'intelligenza artificiale nelle sue opere.

Naturalmente nel frattempo la situazione si è molto evoluta e oggi i generatori di AI art vanno per la maggiore e sono utilizzabili e utilizzati anche dal pubblico. Basti pensare ai vari DALL-E, Midjourney e Free AI Art Generator, per citarne alcuni molto conosciuti. Chi non ha qualche amico sui social che si sente un'artista perché ha ottenuto uno splendido paesaggio scrivendo "good landscape" come prompt? Per Del Toro, che ha appena lanciato la sua versione di Pinocchio su Netflix, si tratta di qualcosa di disumanizzante: "Consumo e amo l'arte fatta dagli umani, verso cui ho il totale trasporto. Non mi interessano i disegni fatti dalle macchine e l'estrapolazione di informazioni."

Le dichiarazioni di Del Toro sono arrivate in un'intervista con la testata Decider, dove ha nominato anche l'artista Dave McKean, anch'egli molto critico verso l'AI Art, e Miyazaki stesso, le cui posizioni in materia abbiamo già ricordato.