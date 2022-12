Twelve Minutes gratis su iOS e Android per gli abbonati Netflix, trailer di lancio

Twelve Minutes, l'appassionante avventura sviluppata da Luis Antonio, è disponibile a partire da oggi anche su iOS e Android, scaricabile gratis per gli abbonati a Netflix, e non poteva ovviamente mancare un trailer di lancio per celebrare l'evento.

Accolto lo scorso anno con ottimi voti dalla stampa internazionale, Twelve Minutes racconta la storia di un uomo intrappolato in un loop temporale di dodici minuti, appunto, che dovrà sfruttare al massimo per cambiare il corso degli eventi ed evitare che la vita sua e di sua moglie vengano stravolte.

Una formula decisamente accattivante, ma che stando alla nostra recensione di Twelve Minutes non sempre funziona a dovere, creando diverse incongruenze, presentando qualche elemento di non semplice interpretazione e dilungandosi un po' troppo in alcuni momenti.

Come al solito per le produzioni mobile targate Netflix, potete scaricare Twelve Minutes gratuitamente da App Store o Google Play, ma per accedere al gioco e utilizzarlo dovrete inserire i dati del vostro abbonamento alla piattaforma streaming.