Ancient Arenas: Chariots: primo trailer e tanti dettagli dallo Slitherine Next

Ancient Arenas: Chariots è uno gioco di corse tra bighe tattico ambientato nell'antica Roma. Durante l'evento Slitherine Next è stato mostrato il primo video di gameplay e sono stati svelati tanti dettagli su cosa ci aspetta dal gioco. Vediamo il filmato:

L'obiettivo del giocatore è quello di gestire una scuderia portandola a compete fino al Circo Massimo di Roma. Durante l'evento sono stati mostrati diversi sistemi di gioco, a partire dalla base operativa della nostra scuderia, che offrirà moltissime opzioni di gestione.

Anche la nostra base operativa andrà gestita

Intanto andranno costruiti degli edifici che serviranno a migliorare la scuderia e a personalizzarla. Ci saranno anche degli aspetti particolari. Ad esempio in una tenda si potranno pregare gli dei per avere un meteo favorevole, tramite un'altra si potrà fare talent scouting per cercare i cavalli e gli auriga migliori del mondo.

Non mancheranno: un fabbro, che forgerà le corazze e le migliorerà; le stalle, dove vivranno e si alleneranno i cavalli; un campo di addestramento per gli auriga; un mercato dove comprare corazze ed equipaggiamento; un altare su cui pregare per far avere sfortuna ai rivali e una tenda in cui prepararsi per la corsa successiva, revisionando la squadra e le informazioni della gara.

La tenda in cui ci si prepara per la corsa successiva

La campagna principale si svilupperà lungo un vero e proprio calendario, dove saranno segnati eventi e appuntamenti vari. Ogni vittoria frutterà dei punti che frutteranno fama ed equipaggiamento per la corsa successiva. Nel caso non si ottengano abbastanza punti da rimanere nel torneo, la partita finirà.

Il calendario degli eventi di Ancient Arenas: Chariots

Durante le corse si potrà scegliere il proprio stile di gioco, dando ordini o prendendo direttamente le redini della biga. La telecamera di gioco sarà posizionabile in diversi punti di vista, a seconda delle proprie preferenze. Ad esempio potremo avere una visione a volo d'uccello, oppure guardare la gara da dietro la biga.

La telecamera di gioco potrà essere posizionata in diversi modi

Quale telecamera scegliere, spetterà al giocatore

Bisognerà fare attenzione ai cavalli e agli auriga, che potranno morire durante le gare

Durante le gare bisognerà fare attenzione agli incidenti, in modo da evitare che gli auriga e i cavalli muoiano prima del tempo.

Ancient Arenas: Chariots è in sviluppo per PC e non ha ancora una data d'uscita ufficiale.