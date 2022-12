Broken Arrow: mostrata in video una missione della campagna single player

Nel corso dello Slitherine Next è stata mostrata in video una missione della campagna single player di Broken Arrow, un gioco di guerra tattica su larga scala in tempo reale, che vedrà i giocatori controllare più di cento unità di due distinte fazioni: Russia e Stati Uniti, ognuna con le sue specializzazioni.

Un focus particolare dell'evento è stato proprio quello di svelare una delle specializzazioni, di tipo militare: l'U.S. Marine Corps. Vediamo il video:

A parlare del gioco durante l'evento è stato invitato l'ex Eugen Systems Félix Habert, il creative director di Steel Balalaika, lo studio di sviluppo di Broken Arrow, che ha commentato il gameplay della missione del video e ha risposto alle domande della comunità. Pubblicate anche alcune immagini, che potete vedere qui di seguito:

Broken Arrow è in sviluppo per PC. Non ha ancora una data d'uscita ufficiale.