Field of Glory: Kingdoms: nuovi dettagli sullo strategico di AGEOD dallo Slitherine Next

Nel corso dello Slitherine Next lo studio di sviluppo AGEOD ha fornito dei nuovi dettagli su Field of Glory: Kingdoms, il suo nuovo grande strategy ambientato nel Medioevo.

Seguito di Field of Glory: Empires, Field of Glory: Kingdoms darà ai giocatori la possibilità di scegliere tra centinaia di nazioni del 1054 dopo Cristo, site nell'Europa Medievale, in Medioriente e in Africa. Vediamo qualche nuova immagine:

Durante lo Slitherine Next Field of Glory: Kingdoms è stato analizzato con grande attenzione. Gli sviluppatori hanno spiegato i sistemi di gioco fondamentali, come quello di governo, quello di costruzione e quello delle dinastie.

Le nazioni maggiori riceveranno benefici da dei perk che renderanno le partite uniche. I nobili del regno potranno essere nominati Peer of the Realm, dando dei bonus alle provincie. L'unico problema sarà quello di evitare colpi bassi. Naturalmente ci sarà anche da curare il lato militare, con unità da assoldare o da addestrare. Ogni categoria di unità offrirà vantaggi differenti. Perdere troppi cavalieri peggiorerà la reputazione del regnante e quella della sua dinastia. Il commercio di suo sarà automatizzato e darà modo di vendere o acquistare più di quaranta beni. Infine, ci sarà il lato finanziario, con l'influenza delle banche sulla nostra nazione che potrà diventare determinante.

AGEOD ha anche annunciato la possibilità di registrarsi per partecipare alla beta, che sarà disponibile dal prossimo anno. Registratevi se volete avere la possibilità di provare il gioco in anteprima.