Headquarters: World War II: la campagna tedesca mostrata allo Slitherine Next

Nel corso dello Slitherine Next sono state mostrate delle sequenze di gameplay della campagna tedesca di Headquarters World War II, strategico a turni ambientato durante il secondo conflitto mondiale, in sviluppo per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S. Mostrata anche una partita multiplayer.

Nella missione single player mostrata, il giocatore guida dei rinforzi tedeschi durante il D-Day. Gli Alleati hanno creato un avamposto e sono penetrati in una cittadina lungo la costa. L'obiettivo è quello di evitare che prendano la città.

Vediamo qualche immagine:

Per quanto riguarda il multiplayer, la partita è stata giocata dagli sviluppatori, che hanno spiegato alcune delle caratteristiche chiave del gioco. Le partite multiplayer potranno essere personalizzate in base alle preferenze dei giocatori. Saranno disponibili quattro condizioni di vittoria, un setup flessibile della squadra, la possibilità di cooperare contro l'intelligenza artificiale, la modalità free for all e molte altre opzioni ancora.

Per quanto riguarda il lancio, Headquarters: World War II non ha ancora una data d'uscita ufficiale.