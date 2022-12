Starship Troopers: Terran Command: DLC Lava planet svelato insieme agli aggiornamenti del 2023

Nel corso dell'evento Slitherine Next è stato presentato Lava planet, il primo DLC a pagamento di Starship Troopers: Terran Command, lo strategico in tempo reale dedicato al noto franchise. Contestualmente è stata anche svelato il calendario degli aggiornamenti gratuiti del 2023.

Intanto vediamo il trailer di Lava Planet:

Nel breve filmato viene mostrata la nuova ambientazione, ossia un pianeta caratterizzato da vulcani ed escrescente laviche. Anche qui si rinnoverà la guerra tra umani e aracnidi, sempre più spietata. Il DLC Lava planet non ha ancora una data d'uscita.

Per quanto riguarda il calendario degli aggiornamenti gratuiti, vediamo quali contenuti introdurranno: l'editor di scenari con l'aggiunta del supporto al Workshop di Steam; i gruppi di controllo esteso; gli obiettivi; una nuova modalità di gioco incentrata sulla rigiocabilità; delle nuove missioni sfida; le classifiche per le missioni sfida. Il DLC Lava Planet dovrebbe arrivare dopo i primi tre contenuti.

Il calendario degli aggiornamenti di Starship Troopers: Terran Command

Per il resto vi ricordiamo che Starship Troopers: Terran Command è uno strategico in tempo reale disponibile per PC. Se volete avere più informazioni, leggete la nostra recensione.