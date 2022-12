Hogwarts Legacy, la magia si farà attendere su PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Abbiamo pensato tutti che sarebbe servito un potente incantesimo per far girare Hogwarts Legacy su Nintendo Switch, ma a quanto pare anche portare il gioco su PS4 e Xbox One richiederà un impegno maggiore del previsto; al punto che Avalanche Software ha dovuto annunciare il rinvio dell'atteso tie-in su queste specifiche piattaforme.

Se siete utenti PC, PS5 o Xbox Series X|S, non temete: Hogwarts Legacy è entrato in fase gold sui sistemi di attuale generazione e arriverà nei negozi puntualmente il prossimo 10 febbraio. Come detto, invece, su PS4, Xbox One la magia si farà attendere fino al 4 aprile, mentre i possessori di Nintendo Switch dovranno avere pazienza fino al 25 luglio.

Chiaramente è un peccato: la base installata di PlayStation 4 e Nintendo Switch in particolare avrebbe fatto comodo per macinare i numeri necessari a determinare il successo di questo action RPG ambientato nel Wizarding World creato da J.K. Rowling, ma in un periodo storico differente rispetto alla ben nota saga di Harry Potter e persino al prequel di Animali Fantastici.

Nel gioco di Avalanche Software vestiremo infatti i panni di uno studente della Scuola di Magia di Hogwarts nel 1800, cimentandoci direttamente con il quinto anno dei corsi e dividendoci fra le lezioni e le avventure in cui immancabilmente verremo coinvolti esplorando l'enorme castello e i suoi dintorni: tutti scenari che i fan del franchise conoscono molto bene e sono ansiosi di vedere trasposti in un videogioco.

Hogwarts Legacy, studenti e insegnanti a confronto

Come abbiamo avuto modo di scrivere nel nostro speciale con tutte le novità del Gameplay Showcase di Hogwarts Legacy, il progetto è davvero interessante e promette grandi cose, in particolare per chi nutre una forte passione per questa ambientazione e la sua ricca lore: passeggiare fra le sale di Hogwarts, esplorare liberamente quel mondo e ritrovare luoghi noti potrebbe valere da solo il prezzo del biglietto.

Certo, ci sono ancora alcuni dubbi sulla natura dell'open world realizzato per l'occasione, che potrebbe presentarsi con una struttura antiquata, e sul comparto tecnico: i 60 fps non si sono ancora visti e non sappiamo se tale opzione sarà presente o meno su PS5 e Xbox Series X|S, il che potrebbe spiegare anche le difficoltà nel portare l'esperienza sulle piattaforme di precedente generazione.

Hogwarts Legacy, il nostro personaggio scaglia un incantesimo

Quali sono le vostre sensazioni nei confronti di Hogwarts Legacy? Lo aspettavate su PS4, Xbox One o Nintendo Switch? Riuscirà il gioco a soddisfare le aspettative dei tantissimi fan del Wizarding World? Parliamone.

