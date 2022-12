Hogwarts Legacy è entrato in fase gold per PC, PS5 e Xbox Series X e S

Avalnche ha annunciato che Hogwarts Legacy è entrato in fase gold per PS5, Xbox Series X e S e PC. Ciò significa che il gioco è pronto per la stampa dell'edizione fisica e l'arrivo di tutte le edizioni nei negozi, reali o digitali che siano.

La notizia è stata data a commento di quella del rinvio delle versioni PS4, Xbox One e Nintendo Switch, che richiedono più tempo per essere ottimizzate.

Il quadro del lancio di Hogwarts Legacy è quantomai complesso. Vediamo: le versioni PS5, Xbox Series X e S e PC usciranno il 10 febbraio 2023. Chi prenoterà la Deluxe Edition potrà però giocarci a partire dal 7 febbraio 2023. I giocatori PS4 e Xbox One dovranno invece attendere fino al 4 aprile 2023 per diventare dei maghi. Su Nintendo Switch, invece, si potrà giocare direttamente in spiaggia, visto che l'uscita è prevista per il 25 luglio 2023.

Visto che siamo qui, ricordiamo anche che domani 14 dicembre 2022 sarà mostrato in streaming del nuovo gameplay del gioco.

Hogwarts Legacy è un coinvolgente gioco di ruolo d'azione open world, ambientato nel magico universo dei libri di Harry Potter. Parti all'avventura attraverso vecchi e nuovi angoli del mondo magico, scopri i suoi animali fantastici, distilla pozioni e padroneggia incantesimi, personalizza il tuo equipaggiamento e accresci i tuoi talenti, diventa il mago o la strega che hai sempre desiderato.

Vivi a Hogwarts nel 1800. Il tuo personaggio è uno studente che possiede la chiave di un antico segreto in grado di distruggere il mondo magico. Forgia alleanze, combatti i Maghi Oscuri e determina il fato del mondo magico. L'eredità che lascerai dipende solo da te. Scrivi la tua storia.