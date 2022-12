Into the Dead 3 annunciato con un teaser trailer

Lo sviluppatore ed editore PikPok ha annunciato con un teaser trailer l'avvio dello sviluppo di Into the Dead 3, il nuovo capitolo della celebre serie di endless runner in prima persona in cui si schivano e uccidono zombi impugnando varie armi.

Purtroppo non sono state annunciate né le piattaforme sulle quali ci potremo giocare, anche se immaginiamo che non mancheranno quelle mobile, né il periodo di uscita. Vediamo il teaser trailer:

PikPok ci ha ricordato che la serie Into the Dead è stata scaricata più di 150 milioni di volte tra le diverse piattaforme sulle quali è stata pubblicata, che includono quelle mobile, Nintendo Switch e Netflix.

I fatti di Into the Dead 3 inizieranno circa dieci anni dopo quelli di Into the Dead 2, con la società ancora a pezzi dopo l'apocalisse zombi. Il gioco sarà composto da più missioni rispetto al capitolo precedente, avrà più armi e manterrà un gameplay simile, con l'aggiunta di alcuni aspetti tattici e strategici. Il cast dei personaggi sarà rinnovato, anche se rimarranno alcuni volti familiari. Il gioco sarà accessibile sia dai nuovi che dai vecchi giocatori.

Per il resto PikPok non ha fornito altri dettagli, segno che lo sviluppo è davvero nelle sue primissime fasi.