Avatar: La Via dell'Acqua, voti piuttosto contrastanti per il film

Non è un videogioco, ma non c'è dubbio che Avatar: La Via dell'Acqua sia un prodotto particolarmente atteso anche dagli appassionati di videogame, che con questo mondo condivide parecchio e ha in cantiere un'ambiziosa trasposizione prodotta da Ubisoft. Ad ogni modo, i voti assegnati al film dalla stampa internazionale sembrano parecchio contrastanti:

New York Post - 10

Empire - 10

IndieWire - 9,1

Entertainment - 9,1

Chicago Sun Times - 8,8

Associated Press - 8,8

RogerEbert.com - 8,8

Collider - 8,3

Consequence - 8,3

TimeOut - 8

RollingStone - 8

NME - 8

The Hollywood Reporter - 8

Total Film - 8

Polygon - 8

The Wrap - 7,9

CNET - 7,6

USA Today - 7,5

Slant - 7,5

Screen Crush - 7

Los Angeles Times - 7

Screen Rant - 7

Slashfilm - 7

TIME - 6

Variety - 6

The Independent - 6

Arizona Republic - 6

The Guardian - 4

Cinevue - 4

The Telegraph - 2

Come si può vedere, ci sono svariate valutazioni molto positive ma anche tutta una serie di recensioni meno entusiastiche, che assegnano al film dal 7 al 6, con picchi in basso verso il 4 e addirittura il 2 di The Telegraph, che tuttavia si pone come un caso isolato. Dopo i 148 milioni di visualizzazioni del primo trailer di Avatar: La Via dell'Acqua, forse ci si aspettava una media differente.

Naturalmente il responso che più conta sarà quello del pubblico, e in tal senso il progetto appare controverso: ai tempi dell'originale Avatar, come sappiamo, è stato stabilito un record assoluto per gli incassi, ribadito di recente con il ritorno nelle sale, ma lo scenario è cambiato dal 2009.

I risultati che Avatar: La Via dell'Acqua riuscirà a ottenere al botteghino saranno fondamentali per capire se la saga verrà portata avanti per altri capitoli oppure se questo sequel chiuderà per il momento la storia dei Na'vi e del pianeta Pandora.