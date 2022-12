Hogwarts Legacy rinviato su alcune piattaforme: ecco quali

Warner Bros. Games ha annunciato che il lancio di Hogwarts Legacy è stato rinviato su alcune piattaforme. Vediamo quali: chi possiede PS4 e Xbox One potrà giocarci a partire dal 4 aprile 2023, mentre chi possiede Nintendo Switch potrà trasformarsi in un mago in erba a partire dal 25 luglio 2023.

Rimane confermata l'uscita del 10 febbraio 2023 per le versioni PC, PS5 e Xbox Series X e S. Chi prenoterà la Deluxe Edition potrà giocare a partire dal 7 febbraio 2023, con tre giorni di accesso anticipato.

I rinvii sono stati motivati in modo molto generico, affermando che il team di sviluppo mira a offrire la migliore esperienza possibile su tutte le piattaforme. Del resto non stupisce che le versioni per le console più vecchie e meno performanti richiedano più tempo per essere ottimizzate, anche in virtù delle probabili minori risorse allocate per farlo, considerando che saranno quelle che venderanno meno copie.

La notizia arriva a poche ore da un nuovo evento in cui il game director Alan Tew, il systems designer Makenzy Toner e il community manager Chandler Wood presenteranno un nuovo video di gameplay di Hogwarts Legacy. Si parlerà di scope volanti, di combattimento avanzato e della stanza delle necessità.