Spider-Man: Across The Spider-Verse, trailer ufficiale italiano e data di uscita

Sony ha pubblicato il trailer ufficiale in italiano di Spider-Man: Across The Spider-Verse, il nuovo film d'animazione con protagonista Miles Morales che ha anche una data di uscita: farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche italiane il 1 giugno 2023.

Mentre tutti gli occhi degli appassionati di videogiochi sono puntati sul possibile trailer di Marvel's Spider-Man 2, che in teoria potrebbe arrivare in qualsiasi momento, approfittando appunto del clamore per la presentazione del lungometraggio, pare proprio che la prossima avventura del Miles animato prometta bene.

In pratica il video si regge su di un dialogo fra il protagonista e sua madre, mentre scorrono le immagini di Spider-Man: Un Nuovo Universo (qui la recensione), per poi lasciare il posto alle sequenze del nuovo capitolo.

Naturalmente il multiverso si pone anche stavolta come un elemento centrale della storia, e gli ultimi secondi del trailer lo dimostrano nella maniera più spettacolare possibile, quando Miles si ritrova a fuggire mentre viene inseguito da centinaia di altri Spider-Man.

Assolutamente degna di nota la presenza di personaggi come il Peter Parker "classico", Spider-Gwen e Miguel O'Hara, ovverosia Spider-Man 2099. Perché sembrano avercela tutti con il loro giovane collega? La risposta, come detto, arriverà il 1 giugno al cinema.