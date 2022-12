Marvel's Spider-Man 2 compare su PlayStation Store, trailer imminente?

Marvel's Spider-Man 2 è comparso con la propria pagina ufficiale sul PlayStation Store UK, con la possibilità di mettere il gioco nella lista dei desideri: dopo il teaser dal community director di Insomniac, tutto fa pensare che ormai il trailer dell'atteso tie-in sia imminente.

Come sappiamo, domani potremo assistere a un nuovo trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse e non c'è dubbio che ciò rilancerà l'entusiasmo verso il franchise, cosa di cui Sony potrebbe approfittare per pubblicare appunto un nuovo video di Marvel's Spider-Man 2.

Per il momento le informazioni presenti nella pagina di Marvel's Spider-Man 2 su PlayStation Store sono poche. La sinossi spiega che si tratta del "nuovo gioco dell'acclamata serie Marvel's Spider-Man, sviluppato da Insomniac Games per PlayStation 5 in collaborazione con PlayStation e Marvel Games."

Annunciato nel settembre dello scorso anno, Marvel's Spider-Man 2 non è stato mostrato successivamente da Sony, ma a quanto pare la sua uscita è ancora prevista per il 2023.