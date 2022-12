My Hero One's Justice 1 e 2, vendite a quota 2,5 milioni di copie

La serie di My Hero One's Justice ha totalizzato vendite per 2,5 milioni di copie: un traguardo forse non straordinario rispetto ad altri tie-in basati su anime di successo, ma comunque importante per il team di sviluppo, che ha deciso di celebrare l'evento regalando ricompense extra agli utenti.

In effetti tanto la recensione di My Hero One's Justice quanto la recensione di My Hero One's Justice 2 dipingono il quadro di prodotti appena discreti, incapaci dunque di portare sullo schermo in maniera convincente l'azione spettacolare dell'anime di My Hero Academia.

Considerando la straordinaria popolarità dell'opera creata da Kohei Horikoshi e il fatto che titoli come One Piece: Pirate Warriors 4 abbiano venduto qualcosa come 4,2 milioni di copie, viene da sé che in questo caso non si è riusciti a sfruttare al meglio una licenza dotata di grande potenziale.

Siamo dunque curiosi di capire che direzione prenderà Bandai Namco per il franchise, se si deciderà di cambiare genere o soltanto di affidare il progetto a uno sviluppatore differente, e ormai i tempi sono più o meno maturi per scoprirlo.